HOME NEWS NASIONAL

Kuatnya Armada Perang Pajajaran Semasa Prabu Siliwangi Bikin Disegani Lawan

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:25 WIB
Kuatnya Armada Perang Pajajaran Semasa Prabu Siliwangi Bikin Disegani Lawan
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja membawa Kerajaan Pajajaran ke masa kejayaan. Di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi, Pajajaran menjelma sebagai kerajaan yang besar dan kuat.

Bahkan catatan Portugis, konon Kerajaan Pajajaran memiliki armada perang yang kuat. Tak ayal ini membuat Kerajaan Pajajaran disegani dan ditakuti di Nusantara.

Tercatat ada sekitar 100.000 pasukan Kerajaan Pajajaran sebagaimana jejak sejarah dari catatan Portugis sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Pajajaran : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran". Transportasi sang raja Prabu Siliwangi pun tak main - main.

Setidaknya ada 40 ekor gajah yang dimiliki raja Prabu Siliwangi untuk transportasi. Sedangkan di wilayah maritim, Pajajaran memiliki beberapa kapal Jung yang fungsinya sebagai alat transportasi via laut sekaligus menciptakan perdagangan antar pulau. Selain kapas, baju, dan lainnya, tercatat terdapat perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor setiap tahunnya.

Selain memimpin dengan keberanian raja dan kekuatan pasukan perang yang besar, Tomi Pires mencatat mengapa Kerajaan Pajajaran akhirnya muncul sebagai kerajaan yang disegani dan besar.

Sri Baduga dilukiskan sebagai era kesejahteraan yang tertulis banyak di Carita Parahiyangan. Tome Pires juga ikut mencatat kemajuan Kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Sri Baduga dengan komentar The Kingdom of Sunda is justly governed; they are honest men (Kerajaan Sunda diperintah dengan adil; mereka adalah orang-orang jujur).

Halaman:
1 2
      
