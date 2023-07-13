Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah 3 Lokasi, KPK Sita Dokumen Proyek Pemkab Muna

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:30 WIB
Geledah 3 Lokasi, KPK Sita Dokumen Proyek Pemkab Muna
KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen berbagai proyek pengadaan barang dan jasa setelah menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Rabu, 12 Juli 2023.

Adapun, tiga lokasi yang digeledah yakni, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Muna; Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo); serta Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda).

"Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan barang bukti di antaranya berupa dokumen berbagai proyek pengadaan di Pemkab Muna," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (13/7/2023).

"Analisis lanjutan disertai penyitaan segera dilakukan sebagai kelengkapan berkas perkara," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di Kabupaten Muna selama dua hari kemarin. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Muna.

Saat ini, KPK memang sedang menyidik kasus baru berkaitan dengan dugaan suap pengurusan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, di Kemendagri tahun 2021 sampai 2022.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam penyidikan baru tersebut. Empat tersangka tersebut di antaranya yakni Bupati Muna, La Ode Rusman Emba dan pihak swasta, La Ode Gomberto yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Muna.

