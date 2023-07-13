Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Dinamakan Kampung Melayu

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:05 WIB
Sejarah Dinamakan Kampung Melayu
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Sejarah dinamakan Kampung Melayu menarik untuk dikulik. Pembahasan ini meliputi penamaan daerah “Kampung Melayu”, serta asal-usul yang mendasarinya.

Bermula dari ide Mayor Isaac St Martin dan van Hoorn yang mengusulkan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) membuat aturan untuk warga pribumi.

Sejarah dinamakan Kampung Melayu yakni pada tahun 1688 aturan tersebut dibuat untuk mengelompokkan etnis menurut daerah tinggalnya.

Pengelompokkan tersebut guna membuat zona penyangga. Kampung-kampung daerah ini mirip seperti benteng yang melindungi VOC dari serangan pribumi di Pulau Jawa.

Orang-orang yang memiliki etnis yang sama ditempatkan di area-are yang mengelilingi benteng VOC di sekitar Batavia. Orang Arab ditempatkan di Kampung Arab, orang Ambon di Kampung Ambon, orang Bali di Kampung Bali, dan orang Melayu di Kampung Melayu. Kampung Melayu terletak di selatan Batavia. Kampung ini dulunya merupakan daerah yang masuk wilayah Meester Cornelis.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/12/525/1754749/jaringan-bom-kampung-melayu-densus-sita-sangkur-di-rumah-odong-gu3zML27CL.jpg
Jaringan Bom Kampung Melayu, Densus Sita Sangkur di Rumah Odong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/12/525/1754712/lagi-densus-88-tangkap-terduga-teroris-jaringan-bom-kampung-melayu-di-sumedang-uG1jOKZlNq.jpg
Lagi, Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Jaringan Bom Kampung Melayu di Sumedang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/22/338/1722502/pasca-bom-kampung-melayu-densus-88-tangkap-41-teroris-Tx9X1e8Lq5.jpg
Pasca-Bom Bunuh Diri Kampung Melayu, Polri: 36 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/20/337/1720613/pasca-bom-kampung-melayu-36-terduga-teroris-ditangkap-densus-88-8adnCI7mOS.jpg
Pasca-Bom Kampung Melayu, 36 Terduga Teroris Ditangkap Densus 88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/19/337/1720230/total-36-terduga-teroris-diringkus-pasca-bom-kampung-melayu-PEn4ZyYM9G.jpg
Total 36 Terduga Teroris Diringkus Pasca-Bom Kampung Melayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/19/337/1719685/pasca-bom-bunuh-diri-kampung-melayu-densus-88-tangkap-36-terduga-teroris-V4trgsngWe.jpg
Pasca-Bom Bunuh Diri Kampung Melayu, Densus 88 Tangkap 36 Terduga Teroris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement