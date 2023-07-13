ICCN Pastikan Lumbung Kreativitas Indonesia Tetap Terjaga

JAKARTA - Lokakarya Budaya, Jenama Kota, dan Cipta Ruang sebagai inisiatif dalam Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya, yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) Tahun 2023 bersama Indonesia Creative Cities Network (ICCN), akhirnya dimulai. Lokakarya tersebut sebelumnya diluncurkan pada Rabu, 5 Juli 2023,

Sederet kegiatan yang akan dilaksanakan di Jakarta, Bali, serta Bandung, Jawa Barat, ini akan dimulai dari Lokakarya Luring Jakarta, pada 13-15 Juli 2023, berlokasi di Pos Bloc Jakarta, dan melibatkan para peserta dari 13 Provinsi, dengan para peserta dari provinsi lainnya akan tersebar menghadiri rangkaian lokakarya di Bali dan Bandung.

Tema besar PKN Tahun 2023 “Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan” ini juga dirumuskan menjadi metode aksi dengan simbol lumbung dan ruang tamu, untuk menggambarkan cara kerja yang berdasar pada serangkaian nilai, seperti penyimpanan kebutuhan domestik hingga inspirasi lokal dan solusi budaya demi merawat Bumi.

Tentu pula dengan tujuan pemecahan masalah global menggunakan prinsip kerja konsolidasi jaringan yang mengutamakan proses dan lokalitas. Maka untuk kegiatan PKN Tahun 2023 ini pun tercetus inisiatif Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya, dengan program di antaranya, “Lokakarya Budaya, Jenama Kota, dan Cipta Ruang”.

Rangkaian Lokakarya Budaya, Jenama Kota, dan Cipta Ruang yang dimulai di Jakarta, 13-15 Juli 2023, ini terdiri dari sederet kegiatan berisi ragam materi, diskusi, serta koordinasi seputar topik penguatan jejaring kota, jenama berdaya, ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional, budaya sebagai fondasi Ekonomi Kreatif, literatur dan identitas kota, praktik baik dalam cipta ruang, hingga tur ke kawasan jenama lokal juga komunitas kreatif.

Para narasumber dalam kegiatan Lokakarya Luring di Jakarta ini di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen)/Ses Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Ketua Dewan Kurator PKN 2023 Ade Darmawan, Ketua Umum ICCN Fiki Satari, Komisaris Utama ITDC Ricky Pesik, Andesh Tomo, Laura Prinsloo sebagai Focal Point Jakarta UNESCO City of Literature, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Co-Founder M Bloc Group Yacobus Gatot Subroto Surarjo, serta Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad H. Mahfud.

Ketua Umum ICCN Tubagus Fiki Chikara Satari mengatakan, fungsi kekuatan kebudayaan yang dipadu kreativitas lokal. “Ini yang menjadikan Indonesia bangsa yang besar, ini yang menjadikan kita percaya diri. Ketika Indonesia maju dengan narasi Ekonomi Kreatif-nya yang berbasis budaya, kita tidak dapat dikalahkan oleh bangsa manapun,” katanya lewat siaran pers yang diterima, Kamis (13/7/2023).