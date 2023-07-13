KPK Lacak Penerimaan Uang Rafael Alun Lewat Perusahaan dan Konsultan Pajak

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melacak berbagai aliran uang yang diterima Rafael Alun Trisambodo (RAT) ketika masih menjabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rafael Alun diduga menerima uang panas melalui perusahaan dan konsultan pajak.

Dugaan aliran uang tersebut dilacak KPK lewat seorang saksi yang merupakan Wiraswasta, Ujeng Arsatoko, pada Rabu, 12 Juli 2023. Ujeng Arsatoko diduga mengetahui ihwal aliran penerimaan uang Rafael Alun. Rafael diduga menerima aliran uang tersebut sejak 2011 hingga 2023.

"Ujeng Arsatoko (Wiraswasta), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang melalui beberapa perusahaan dan konsultan pajak yang terafiliasi dengan tersangka RAT," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (13/7/2023).

"Peneriman tersebut dalam rentang waktu tahun 2011 sampai 2023," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.