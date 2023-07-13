Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Prabowo Senior, Anies Teman

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:50 WIB
Ganjar Pranowo: Prabowo Senior, Anies Teman
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai bahwa sosok Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merupakan seniornya, sementara Anies Baswedan merupakan teman.

Hal tersebut ia ungkap ketika ditanya Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya, dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi 2023, Makassar, Kamis (13/7/2023).

Awalnya Bima Arya menyapa Ganjar yang akan menjadi pembicara dalam acara tersebut. Sebelum mempersilahkan Ganjar memaparkan paparannya, Bima Arya justru menyampaikan harapannya di Pemilu 2024 mendatang.

"Kami agak iseng sedikit. Pak gubernur kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif dan membahagiakan, setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan setuju?," kata Bima Arya.

Kemudian, Bima Arya pun meminta Ganjar memberika satu kata untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement