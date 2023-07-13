Ganjar Pranowo: Prabowo Senior, Anies Teman

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai bahwa sosok Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merupakan seniornya, sementara Anies Baswedan merupakan teman.

Hal tersebut ia ungkap ketika ditanya Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya, dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi 2023, Makassar, Kamis (13/7/2023).

Awalnya Bima Arya menyapa Ganjar yang akan menjadi pembicara dalam acara tersebut. Sebelum mempersilahkan Ganjar memaparkan paparannya, Bima Arya justru menyampaikan harapannya di Pemilu 2024 mendatang.

"Kami agak iseng sedikit. Pak gubernur kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif dan membahagiakan, setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan setuju?," kata Bima Arya.

Kemudian, Bima Arya pun meminta Ganjar memberika satu kata untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.