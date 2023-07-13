Ganjar Tegas soal Korupsi, Aktivis: Bukti Pemimpin yang Bersih dari Praktik Culas!

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencopot Kepala SMKN 1 Sale Rembang, karena menarik infak dari siswa. Keputusan bakal calon presiden (Bacapres) PDIP itu menuai apresiasi.

Bacapres PDIP yang didukung Partai Perinfo dianggap tegas dan tak pandang bulu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM), Adnan Buyung Azis, Rabu 12 Juli 2023.

Adnan mengatakan, apa yang dilakukan Ganjar patut dicontoh kepala daerah seluruh Indonesia.

"Korupsi itu musuh bersama. Dan dalam pemberantasan korupsi, memang harus dilakukan dengan keras, tegas dan tanpa pandang bulu," katanya.

Menurutnya, selama ini ketegasan dalam pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sementara peran masyarakat sipil khususnya kepala daerah masih minim.