Ganjar Pranowo Harap Koperasi Lebih Berkembang dan Sehat ke Depannya

JAKARTA – Kehadiran koperasi masih dirasa penting dan sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

Dia berharap koperasi yang menjadi landasan demokrasi ekonomi Indonesia dapat lebih berkembang dan sehat ke depannya.

"Dengan membaca cepat, sebenarnya kita diingatkan bagaimana berkembang bersama koperasi bisa diwujudkan. Karena dalam praktik di lapangan, berhadapan dengan korporasi seperti Pak Menteri (Teten Masduki) sampaikan," terangnya saat menghadiri acara HUT Koperasi ke-76 di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (12/7/2023).

"Ini waktu yang bagus bagi kita untuk merefleksikan diri, bagaimana ekonomi bisa merata, dan kekuatan anggota bisa ditunjukkan," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menjelaskan ada filosofi dari Koperasi yang berkaitan erat dengan bangsa Indonesia.

Menurut dia, ada nilai persatuan Indonesia yang ada di sana dalam wujud demokrasi ekonomi melalui koperasi.