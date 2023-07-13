Gempa M3,3 Guncang Kota Serang

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang Kota Serang, Banten, Kamis (13/7/2023) sekira pukul 10.29 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.14 Lintang Selatan - 106.10 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 13-Jul-2023 10:29:28WIB, Lok:6.14LS, 106.10BT (5 km BaratDaya KOTA-SERANG), Kedlmn:278 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)