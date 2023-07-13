Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Segepok Uang Dollar Milik Terdakwa Korupsi BTS 4G Kominfo Terjatuh di Kejagung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:44 WIB
Ketika Segepok Uang Dollar Milik Terdakwa Korupsi BTS 4G Kominfo Terjatuh di Kejagung
Pengacara terdakwa Irwan, Maqdir Ismail bawa uang USD1,8 juta (foto: MPI/Irfan)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Irwan Hermawan, Maqdir Ismail memenuhi panggilan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, dengan membawa 1,8 juta US Dollar.

Namun, saat dibawa dari mobil Maqdir ke gedung Jampidusus satu gepok uang tersebut jatuh dari asisten Maqdir.

Pantauan di lokasi, Maqdir tiba pukul 10.20 WIB Kamis (13/7/2023) dengan membawa 2 mobil putih. Uang tersebut salah satunya membawa koper unggu berisi uang sebanyak 1,8 juta US Dollar dengan pecahan 100 dollar.

Kemudian uang tersebut dikeluarkan dari dari koper dan bopong oleh dua orang asisten kanan dan kiri Maqdir. Kemudian uang dibawa dengan hari-hati oleh dua asisten Maqdir di tengah kerumunan para wartawan.

Saat di kerumuni wartawan salah satu tumpukan uang yang dibawa asisten pengacara terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Irwan Hermawan tersebut terjatuh. Satu gepok uang tersebut diperkirakan sebanyak 1,496 Miliar.

Kemudian sejumlah wartawan meneriaki. "Jangan diambil nanti ikut keciduk Kejagung," disambut tawa jurnalis lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/525/3073574/ilustrasi-SFlH_large.jpg
Gelar AMH 2024, Kominfo: Masa Depan Akan Dihadapkan Disrupsi Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062674/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-WpZX_large.jpg
Gandeng Youtube hingga TikTok, Kominfo Siapkan Satgas Antihoaks Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062615/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-hm9b_large.jpg
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kominfo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/54/3056844/hoaks-9w27_large.jpg
Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056558/dirjen_penyelenggaraan_pos_dan_informatika_kominfo_wayan_toni_supriyanto-q9dU_large.jpg
Driver Ojol Demo Tuntut Kenaikan Tarif, Ini Kata Kominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement