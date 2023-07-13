Ketika Segepok Uang Dollar Milik Terdakwa Korupsi BTS 4G Kominfo Terjatuh di Kejagung

Pengacara terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Irwan Hermawan, Maqdir Ismail memenuhi panggilan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, dengan membawa 1,8 juta US Dollar.

Namun, saat dibawa dari mobil Maqdir ke gedung Jampidusus satu gepok uang tersebut jatuh dari asisten Maqdir.

Pantauan di lokasi, Maqdir tiba pukul 10.20 WIB Kamis (13/7/2023) dengan membawa 2 mobil putih. Uang tersebut salah satunya membawa koper unggu berisi uang sebanyak 1,8 juta US Dollar dengan pecahan 100 dollar.

Kemudian uang tersebut dikeluarkan dari dari koper dan bopong oleh dua orang asisten kanan dan kiri Maqdir. Kemudian uang dibawa dengan hari-hati oleh dua asisten Maqdir di tengah kerumunan para wartawan.

Saat di kerumuni wartawan salah satu tumpukan uang yang dibawa asisten pengacara terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Irwan Hermawan tersebut terjatuh. Satu gepok uang tersebut diperkirakan sebanyak 1,496 Miliar.

Kemudian sejumlah wartawan meneriaki. "Jangan diambil nanti ikut keciduk Kejagung," disambut tawa jurnalis lainnya.