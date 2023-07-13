Komplotan Curanmor di Tangerang Diringkus, Ngaku Uang Hasil Kejahatan untuk Foya-Foya

TANGERANG - Lima orang pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) diringkus jajaran Polsek Cikupa. Kelimanya yakni AW (23), A (23), R (30) dan H (27). Satu pelaku lain yakni AS (24), masih dalam pengejaran dan sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Kapolsek Cikupa AKP Imam Wahyu Pramono mengatakan, ke-5 tersangka memiliki masing-masing peran. Tersangka AW dan tersangka R bertugas sebagai eksekutor dan otak perencanaan. Tersangka A bertugas membonceng pelaku lain dan menyembunyikan hasil curian.

"Kemudian tersangka H dan tersangka AS yang masih DPO bertugas mengawasi situasi sekitar," kata Imam, Kamis, (13/7/2023).

Kata Imam, para pelaku beraksi di 3 tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang. TKP 1 yaitu di di depan kontrakan Kampung Kadu, Kelurahan Sukamulya, Kamis (8/6/2023). TKP 2 di Parkiran Mesjid Baiturahman, Kampung Pengkolan, Desa Pasir Gadung, Jumat (9/6/2023). Kemudian TKP 3 di Kampung Pabuaran, Desa Dukuh, Kamis (15/6/2023).

"Dari tangan para tersangka kami mengamankan 5 unit sepeda motor dan senjata tajam jenis badik, serta beberapa kunci letter T dan letter L," tutur Imam.

Imam melanjutkan, modus para pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan merusak jendela rumah apabila target motor di dalam rumah. Selain itu, para tersangka juga mengincar motor yang diparkir di tempat sepi.