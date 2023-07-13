Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Ganjar Soal Seorang Pemimpin saat Pemilu: Jelang Pemilihan Senyum, Setelah Terpilih Kecut

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:51 WIB
Kelakar Ganjar Soal Seorang Pemimpin saat Pemilu: Jelang Pemilihan Senyum, Setelah Terpilih Kecut
Ganjar Pranowo (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berkelakar soal sikap seorang pemimpin ketika sebelum dan sesudah terpilih. Ia mengatakan menjelang pemilihan, seseorang akan tersenyum lebar. Namun usai terpilih justru memasang wajah masam.

Hal tersebut ia ungkap saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2023, Makassar, Kamis (13/7/2023).

"Ya seperti saatnya kalau mau pemilihan pemilihan, orang kan mendekati dengan senyum yang lebar, begitu terpilih kecutnya kadang-kadang terlalu lebar gitu kan, kurang senyum," katanya sambil disambut gelak tawa peserta rapat.

Kelakar tersebut berawalnya ketika Ganjar mengatakan, bahwa penyelesaian kasus stunting harus dilakukan sebelum anak lahir. Bahkan, pengetahuan mengenai stunting sudah diberikan sebelum adanya pernikahan.

"Pak presiden menyampaikan stunting harus beres, menurut saya bukan stuntingnya, ditarik dari awal, pra nikah, begitu mereka menikah, kemudian mereka punya anak, kemudian sampai balita dia selesai," ucapnya.

"Satu paket pekerjaan yang kemudian musti kita libatkan banyak orang. Ini inovasi-inovasi yang kemudian muncul, termasuk tadi bagaimana perhatian ibu anak," sambungnya.

