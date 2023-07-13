Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Tersangka Korupsi, Status Hasbi Hasan di MA Ditentukan Hari ini

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:03 WIB
Jadi Tersangka Korupsi, Status Hasbi Hasan di MA Ditentukan Hari ini
Hasbi Hasan saat jadi tersangka (foto: MPI/Arie)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati demikian, saat ini dirinya pun masih berstatus sebagai sekretaris MA dan hakim Agung.

Statusnya tersebut pun akan ditentukan hari ini, Kamis, (13/7/2023). Demikian disampaikan oleh Juru Bicara MA Suharto.

"Nanti setelah konfirmasi deh pimpinan MA saya infokan. Agak siang ya," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia saat ditanya soal status Hasbi Hasan di MA.

Suharto pun menuturkan bahwa pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang tengah dijalankan KPK.

"Terkait penahanan terhadap Sekma Prof Hasbi Hasan SH MH, Mahkamah Agung tetap menghormati proses hukum yg sedang di jalankan oleh KPK termasuk penggunaan kewenangannya untuk melakukan penahanan di tingkat penyidikan," jelasnya.

Diketahui, Hasbi ditahan usai diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178634/suap_hakim-E5hx_large.jpg
Ary Bakri dkk Didakwa Suap Hakim Rp40 Miliar Terkait Vonis Lepas CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175923/tppu_hasan_hasbi-7WwU_large.jpg
Ancam Lapor DPR, Saksi TPPU Hasbi Hasan Minta KPK Kembalikan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172353/menas_erwin-jD5N_large.jpg
Usai Ditangkap KPK, Pengusaha Menas Erwin Masih Diperiksa Intensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170855/kejagung-5b1u_large.jpg
Kejagung Sita Aset Zarof Ricar di Pekanbaru, Total Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3158010/zarof_ricar-bMU6_large.jpg
Hukuman Zarof Ricar Diperberat Jadi 18 Tahun Penjara, Kejagung Tunggu Salinan Putusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154231/zarof_ricar-37Zi_large.jpg
Kejagung Kembali Tetapkan Zarof Ricar Cs Tersangka Suap Perkara di PT DKI dan MA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement