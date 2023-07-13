Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Curhat ke Perindo, Pedagang Buah di Jaktim Terkendala Masalah Distribusi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:09 WIB
Curhat ke Perindo, Pedagang Buah di Jaktim Terkendala Masalah Distribusi
Isa Ginting, pedagang buah di Jakarta Timur (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Isa Ginting (33), pemilik kios buah segar 630 Tarigan di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur mendapatkan pelatihan digital marketing dari Partai Perindo yang dilakukan para bakal calon legislatif (bacaleg).

Isa mengaku senang. Namun, ia mengungkapkan harapannya kepada Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Selama ini, ia mendapat kendala distribusi buah dari petani yakni transportasi agar dapat terselesaikan. Itu juga seperti yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur, bacaleg dari Partai Perindo biasanya transportasi biayanya lebih mahal dari barang yang dijual.

"Sopir antar buahnya sering bilang kesulitan akses bahan bakar sehingga suka telat, buah saya kadang sudah membusuk saat diantar," katanya, Kamis 13 Juli 2023.

Sementara Ustadz Yusuf Mansur yang bergabung dengan Partai Perindo, yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, menekankan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian negara.

"Harapan saya untuk UMKM ini kan sebenarnya pilar negara. Mereka ini harus kuat jika negara ingin kuat, pasalnya mereka ini lah yang langsung bersentuhan dengan ekonomi rakyat," katanya.

Halaman:
1 2
      
