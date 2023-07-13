Dapat KTA Berasuransi Perindo, Warga: Alhamdulillah, Jadi Tidak Khawatir Lagi

Partai Perindo berikan KTA berasuransi ke warga di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur (Foto: M Farhan)

JAKARTA - Yuli (47), warga Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur mengungkapkan ucapan terima kasihnya karena telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo. Dengan adanya KTA ini, ia mengaku tak perlu merasa khawatir lagi.

"Alhamdulillah jadinya tidak khawatir lagi sekarang," kata Yuli, Kamis (13/7/2023).

Yuli mengaku, KTA Perindo memiliki banyak manfaat. Setidaknya ini bisa menjadi antisipasi kalau mengalami kecelakaan dan atau meninggal dunia.

Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, kata Yuli sangat terlihat peran nyata dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Yuli berharap, program Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, dapat terus memperhatikan masyarakat.

"Semoga Perindo lebih baik lagi, apalagi saya lihat ini programnya bagus loh. Kalau bisa lebih diperhatikan lagi khususnya buat warga-warga yang membutuhkan," katanya.

BACA JUGA: Bude Parno Pedagang Mi Ayam Dukung Partai Perindo Galakkan UMKM

Ida Khaerani (38), warga Ciracas juga senang karena mendapatkan KTA berasuransi. "Senang sekali, sekarang tidak perlu khawatir kalau membutuhkan biaya jika kecelakaan. Kalau meninggal dunia, ahli waris saya pun mendapatkan jaminan juga. Jadi bermanfaat sekali," ujar Ida.