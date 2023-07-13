Terlihat Anggun, Ketika Puan Maharani Pimpin Sidang Paripurna DPR Pakai Kerudung Putih

JAKARTA - Ada yang berbeda dari penampilan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam memimpin rapat paripurna DPR hari ini, Kamis (13/7/2023). Dalam forum tertinggi di parlemen ini, Puan turut mengenakan kerudung putih atau penutup rambutnya saat memasuki ruangan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Puan Maharani masuk ke ruang sidang paripurna sekitar pukul 10.40 WIB. Sementara, wakil Ketua DPR RI lainnya seperti Lodewijk F Paulus, Rachmad Gobel dan Abdul Muhaimin Iskandar sudah berada di meja pimpinan sidang sebelumnya.

Rapat paripurna ini merupakan penutupan masa sidang ke-V tahun sidang 2022-2023. Puan juga turut diagendakan bakal memberikan pidato penutupan.

Sebagai pimpinan sidang, Lodewijk F Paulus menyampaikan jumlah anggota DPR yang hadir di lokasi sebanyak 312 orang. Dengan jumlah itu, dia mengatakan bahwa rapat paripurna telah memenuhi kuorum.

"Apakah seluruh agenda rapat dapat disetujui?" Tanya Lodewijk yang langsung dijawab kompak 'Setuju'.

Adapun sejumlah agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna ini di antaranya;

1. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028, dianjutkan dengan Pengambilan Keputusan.