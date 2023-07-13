Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terlihat Anggun, Ketika Puan Maharani Pimpin Sidang Paripurna DPR Pakai Kerudung Putih

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:30 WIB
Terlihat Anggun, Ketika Puan Maharani Pimpin Sidang Paripurna DPR Pakai Kerudung Putih
Puan Maharani pakai kerudung putih (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ada yang berbeda dari penampilan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam memimpin rapat paripurna DPR hari ini, Kamis (13/7/2023). Dalam forum tertinggi di parlemen ini, Puan turut mengenakan kerudung putih atau penutup rambutnya saat memasuki ruangan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Puan Maharani masuk ke ruang sidang paripurna sekitar pukul 10.40 WIB. Sementara, wakil Ketua DPR RI lainnya seperti Lodewijk F Paulus, Rachmad Gobel dan Abdul Muhaimin Iskandar sudah berada di meja pimpinan sidang sebelumnya.

Rapat paripurna ini merupakan penutupan masa sidang ke-V tahun sidang 2022-2023. Puan juga turut diagendakan bakal memberikan pidato penutupan.

Sebagai pimpinan sidang, Lodewijk F Paulus menyampaikan jumlah anggota DPR yang hadir di lokasi sebanyak 312 orang. Dengan jumlah itu, dia mengatakan bahwa rapat paripurna telah memenuhi kuorum.

"Apakah seluruh agenda rapat dapat disetujui?" Tanya Lodewijk yang langsung dijawab kompak 'Setuju'.

Adapun sejumlah agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna ini di antaranya;

1. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028, dianjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178564/sahroni-vJzx_large.jpg
Pekan Depan, MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif Sahroni dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761/partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement