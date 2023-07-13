Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Guru SMK Ditolak Gunakan BPJS Usai Disiram Air Keras, Perindo: Jangan Persulit Pasien!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:45 WIB
Guru SMK Ditolak Gunakan BPJS Usai Disiram Air Keras, Perindo: Jangan Persulit Pasien!
Juru Bicara Nasional DPP Perindo, Ike Julies (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati turut prihatin dengan kasus yang dialami guru SMK di Karawang Eli Cheruli (56) yang diduga disiram air keras oleh rekan bisnisnya, pada 23 Mei lalu hingga mengalami kebutaan.

Setelah kejadian tersebut, Eli segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Malangnya, pihak rumah sakit menolak Eli menggunakan BPJS Kesehatan dengan alasan ia merupakan korban penganiayaan.

"Sebagai peserta BPJS, seharusnya Eli mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Namun sebaliknya, pelayanan BPJS justru semakin menyulitkan Eli dan hal ini harus menjadi evaluasi untuk BPJS Kesehatan," kata Ike, Kamis (13/7/2023).

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Eli dan tidak menunggu kasus ini viral terlebih dahulu baru diusut.

"Kasus ini sudah berjalan kurang lebih dua bulan, namun belum juga mendapat kejelasan," ujar Ike.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--melanjutkan, pemerintah bersama BPJS Kesehatan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan. Negara sudah memaksa masyarakat untuk menjadi peserta BPJS, namun dalam pelayanannya masyarakat justru mendapat kesulitan.

"Seharusnya masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses BPJS Kesehatan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bpjs Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement