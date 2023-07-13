Guru SMK Ditolak Gunakan BPJS Usai Disiram Air Keras, Perindo: Jangan Persulit Pasien!

JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati turut prihatin dengan kasus yang dialami guru SMK di Karawang Eli Cheruli (56) yang diduga disiram air keras oleh rekan bisnisnya, pada 23 Mei lalu hingga mengalami kebutaan.

Setelah kejadian tersebut, Eli segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Malangnya, pihak rumah sakit menolak Eli menggunakan BPJS Kesehatan dengan alasan ia merupakan korban penganiayaan.

"Sebagai peserta BPJS, seharusnya Eli mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Namun sebaliknya, pelayanan BPJS justru semakin menyulitkan Eli dan hal ini harus menjadi evaluasi untuk BPJS Kesehatan," kata Ike, Kamis (13/7/2023).

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Eli dan tidak menunggu kasus ini viral terlebih dahulu baru diusut.

"Kasus ini sudah berjalan kurang lebih dua bulan, namun belum juga mendapat kejelasan," ujar Ike.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--melanjutkan, pemerintah bersama BPJS Kesehatan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan. Negara sudah memaksa masyarakat untuk menjadi peserta BPJS, namun dalam pelayanannya masyarakat justru mendapat kesulitan.

"Seharusnya masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses BPJS Kesehatan," ucapnya.