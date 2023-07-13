Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yerry Tawalujan Optimistis Ganjar Mampu Mengentaskan Gizi Buruk Skala Nasional

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:50 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo Yerry Tawalujan mengapresiasi keberhasilan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam menurunkan angka stunting di daerah yang ia pimpin.

Menurut Yerry, turunnya angka stunting merupakan kabar yang ditunggu-tunggu karena kerap kali menjadi momok masyarakat.

Yerry Tawalujan --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- melanjutkan, dengan keberhasilan Ganjar mengentaskan angka stunting di Jateng harus dilanjutkan di skala nasional.

"Kami optimis Ganjar Pranowo sanggup mengentaskan gizi buruk atau stunting pada skala yang lebih besar, yaitu secara nasional," kata Yerry, Rabu (12/7/2023).

Seperti diketahui, keberhasilan Ganjar dalam menekan stunting tak lepas dari keberhasilan program yang digagasnya. Seperti Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), Jo Kawin Bocah, One Student One Client hingga terbaru Ganjar meluncurkan beras fortifikasi sebagai penambah gizi untuk ibu hamil.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menjelaskan, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng merupakan program memberi perhatian pada ibu hamil, dengan memeriksakan kehamilan sejak awal terus memberikan asupan gizi yang baik, mengontrol terus-menerus dan suaminya juga harus peduli.

Sampai anaknya lahir, diberi ASI eksklusif, lalu ibu dan bayinya itu diberi perhatian dan dikontrol terus kesehatan dan asupan gizinya.

Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--menambahkan, keberhasilan Ganjar menekan stunting di Jateng akan diapresiasi masyarakat dengan memberikan dukungan kepada Ganjar untuk menang dalam Pemilihan Presiden tahun 2024.

