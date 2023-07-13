Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Marak Pemalsuan Alamat, Partai Perindo Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:00 WIB
Marak Pemalsuan Alamat, Partai Perindo Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi




JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyoroti masih banyaknya permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Terbaru, terdapat 155 kasus pemalsuan data kependudukan dalam proses PPDB online di Kota Bogor.

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- menyebutkan, sistem zonasi harus terus dievaluasi untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan di kemudian hari.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian khusus agar proses PPBD dapat berjalan dengan baik supaya tidak ada siswa yang dirugikan dari kebijakan ini.

Dengan adanya kasus tersebut, Ike menyatakan, PPDB sistem zonasi merupakan bukti jika kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.

"Masyarakat masih berlomba-lomba agar anaknya dapat masuk ke sekolah favorit. Padahal, adanya kebijakan sistem zonasi adalah untuk menghapus stigma sekolah favorit di masyarakat," kata Ike, Rabu (12/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
PPDB Partai Perindo
