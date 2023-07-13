Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Musnahkan 429 Kilogram Sabu dan 22 Ribu Butir Ekstasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:01 WIB
Bareskrim Musnahkan 429 Kilogram Sabu dan 22 Ribu Butir Ekstasi
Pemusnahan sabu Bareskrim Polri (foto: MPI/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti yang diperoleh dari pengungkapan kasus selama Juni 2023. Barang haram yang dinusnahkan, berjumlah fantastis, yakni ratusan kilogram sabu dan puluhan ribu ekstasi.

"Jumlahnya (barang bukti yang dimusnahkan) adalah 429 kilogram sabu dan 22.932 butir ekstasi, dari jumlah barbuk yang kami sita, baik jenis narkotika sabu maupun ekstasi," terang Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba, Kombes Jayadi saat jumpa pers di RSPAD, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).

Jayadi merinci, barang bukti yang disita itu berasal dari pengungkapan lima kasus selama Juni 2023. Pertama, kasus di Riau dengan jumlah barang bukti 80 kilogram sabu.

Kedua, kasus yang diungkap di Provinsi Aceh dengan jumlah 348 kilogram sabu. Ketiga, kasus di Purwakarta, Jawa Barat dengan jumlah 922,9 gram sabu.

"Kemudian yang tambahanya berikutnya adalah 77,7 gram sabu yang TKP nya ada di Subang, Jawa Barat. Kemudian, tambahan berikutnya adalah 25,9 gram yang TKPnya ada di Purwakarta," terang Jayadi.

Dengan pengungkapan kasus itu, kata Jayadi, jumlah jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 1.738.932 jiwa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179462/narkoba-1WP9_large.jpg
Pemulihan Korban Narkoba Bisa Seumur Hidup, Pemerhati Dorong Rehabilitasi ketimbang Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259/mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179089/narkoba-AbTL_large.jpg
Keberhasilan Polri Bongkar Jaringan Narkoba Wujud Pilar Pelindung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857/narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178628/narkoba-BYVI_large.jpg
Ratusan WNA Ditangkap di RI Terkait Narkoba, Terbanyak dari Negara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178165/yusril-x8u2_large.jpg
Yusril Tindak Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas, Dipecat hingga Turun Pangkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement