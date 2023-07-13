Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Pilpres 2024, SMRC: Pemilih Kuat Ganjar Pranowo Tembus 73 Persen

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:46 WIB
Survei Pilpres 2024, SMRC: Pemilih Kuat Ganjar Pranowo Tembus 73 Persen
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan, bahwa pemilih kuat terhadap bakal calon presiden Ganjar Pranowo mencapai 73 persen. Sementara Anies Baswedan 61 persen, dan Prabowo Subianto 59 persen.

Demikian diungkapkan Saiful Mujani dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Swing Voters Anies, Ganjar, dan Prabowo” yang tayang di kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 13 Juli 2023.

Saiful mengatakan, survei SMRC yang dilakukan pada Mei 2023 menunjukkan secara umum ada 33 persen yang menyatakan masih sangat atau cukup besar kemungkinan untuk mengubah pilihan presiden. Sementara yang menyatakan kecil atau sangat kecil kemungkinan untuk mengubah pilihan sebesar 64 persen. Namun, masih ada 3 persen yang belum menjawab.

Dalam sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia, kata Saiful, selisih suara antar-calon tidak pernah terlalu besar, kecuali dalam Pilpres 2009. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan suara sekitar 60 persen, sisanya dibagi oleh dua lawannya. Selisihnya sekitar 20 persen.

Sementara dalam dua pilpres terakhir, selisih suara hanya sekitar 5 sampai 10 persen. Karena itu, menurut Saiful, angka 33 persen yang menyatakan mungkin akan berpindah pilihan itu besar. Kalau angka 33 persen tersebut cenderung pada calon tertentu, pengaruhnya akan siginifikan. Namun jika berubahnya proporsional, pengaruhnya tidak akan besar.

“Jika perbedaan pemilih kuat dan lemah signifikan di masing-masing calon, maka perubahan-perubahan atau suara swing akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan akhir dalam kontestasi ini,” ujar pendiri SMRC tersebut.

      
