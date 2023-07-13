Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Sekretaris MA Hasbi Hasan Alumni Pesantren yang Jadi Tahanan KPK

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:56 WIB
Profil Sekretaris MA Hasbi Hasan Alumni Pesantren yang Jadi Tahanan KPK
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Profil sekretaris MA Hasbi Hasan alumni Gontor yang jadi tahanan KPK menarik untuk dikulik. Pasalnya, dia menjadi tersangka kasus dugaan suap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Dalam kasus ini Hasbi Hasan kedapatan menerima suap sebesar Rp 3 miliar dari Heryanto Tanaka selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana melalui Dadan Tri Yudianto.

KPK masih menyelidiki kasus ini lebih dalam. Sementara, Hasbi Hasan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta sampai 31 Juli 2023 mendatang.

Usut punya usut ternyata sekretaris MA Hasbi Hasan merupakan alumni Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur. Seperti apa sosoknya? Berikut profil sekretaris MA Hasbi Hasan alumni Gontor yang jadi tahanan KPK.

Hasbi Hasan lahir pada 22 Mei 1967 di Menggala, Bandar Lampung. Ia merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Ayah empat anak itu menghabiskan masa kecilnya di Bandar Lampung.

