Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Ganjar Pranowo Copot Kepala Sekolah SMKN 1 Sale Rembang Karena Pungli Berkedok Infak

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:57 WIB
Kronologi Ganjar Pranowo Copot Kepala Sekolah SMKN 1 Sale Rembang Karena Pungli Berkedok Infak
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kronologi Ganjar Pranowo copot kepala sekolah SMKN 1 Sale Rembang karena pungli berkedok infaq menjadi perhatian bagi seluruh kepala sekolah khususnya Jawa Tengah.

Calon Presiden 2024 ini menghimbau kepada seluruh kepala sekolah agar berhati-hati supaya kejadian serupa tidak terulang. Gubernur Jawa Tengah itu juga meminta agar iuran kepada siswa atau wali siswa dalam bentuk apapun adalah pungutan liar.

Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Ganjar di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) dikutip dari Youtube InewsTV. 

Ganjar tidak menduga temuan itu mencuat dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan, video tentang dialog dengan siswa di Pendopo Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya diakses banyak orang.

"Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya karena soal itu dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana," ujar Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3178100//warung_epy_kusnandar_didatangi_preman-2V5Q_large.JPG
Viral Warung Epy Kusnandar di Jaksel Didatangi Preman, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177933//warung_istri_epy_kusnandar_dipalak-QL23_large.JPG
Warung Makan Milik Istri Epy Kusnandar Diduga Jadi Sasaran Pungli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177947//eco_park-MOnL_large.jpg
Heboh Oknum Komunitas Fotografer Mematok Biaya Motret di Tebet Eco Park Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174831//ahy-uNLb_large.jpg
AHY Ungkap 5 Tantangan Capai Zero ODOL, dari Inkonsistensi Hukum hingga Kesejahteraan Sopir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/624/3170561//gasing_penghapus-jQCO_large.jpg
4 Risiko Tren Gasing Penghapus, Nomor 3 Anak Bisa Kelilipan Staples
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169225//viral-7lsg_large.jpg
Viral Preman Tanah Abang Bak Bang Jago Palak Sopir Boks, Jadi Ayam Sayur Pas Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement