Kronologi Ganjar Pranowo Copot Kepala Sekolah SMKN 1 Sale Rembang Karena Pungli Berkedok Infak

JAKARTA- Kronologi Ganjar Pranowo copot kepala sekolah SMKN 1 Sale Rembang karena pungli berkedok infaq menjadi perhatian bagi seluruh kepala sekolah khususnya Jawa Tengah.

Calon Presiden 2024 ini menghimbau kepada seluruh kepala sekolah agar berhati-hati supaya kejadian serupa tidak terulang. Gubernur Jawa Tengah itu juga meminta agar iuran kepada siswa atau wali siswa dalam bentuk apapun adalah pungutan liar.

BACA JUGA: Yerry Tawalujan Optimistis Ganjar Mampu Mengentaskan Gizi Buruk Skala Nasional

Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan," kata Ganjar di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) dikutip dari Youtube InewsTV.

Ganjar tidak menduga temuan itu mencuat dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan, video tentang dialog dengan siswa di Pendopo Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya diakses banyak orang.

"Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya karena soal itu dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana," ujar Ganjar.