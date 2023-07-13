Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Pemimpin, Ganjar Pranowo Komitmen Berantas Korupsi!

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:17 WIB
Jadi Pemimpin, Ganjar Pranowo Komitmen Berantas Korupsi!
Ganjar Pranowo di acara Rakernas Apeksi (Foto: Tim Ganjar Pranowo)
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan karakteristik setiap masyarakat di Indonesia memang berbeda, sehingga harus ada program yang matang untuk memajukan suatu daerah.

Namun, ada satu hal yang akan disetujui semua pihak dengan perbedaan karakteristik, yakni mengenai pemberantasan korupsi.

Hal tersebut ia ungkap dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI tahun 2023, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).

Ganjar menyampaikan, di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah memiliki komitmen pemberantasan korupsi dengan tagline 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' yang berarti tidak korupsi dan tidak menipu.

Komitmen itu terus dibawa Ganjar selama menjadi pemimpin, termasuk jika terpilih menjadi Presiden RI di Pemilu 2024. Menurutnya, pemerintahan yang bersih adalah kunci utama keberhasilan pemimpin dalam melayani masyarakat.

"Ada karakteristik yang sama yang tidak ditolak oleh masyarakat adalah pemberantasan korupsi, semua pasti setuju dan kita mesti serius pada soal itu," kata Ganjar.

Ganjar pun memaparkan, rekapitulasi kualitas kinerja Provinsi Jawa Tengah berdasarkan fungsi pemerintahan yang mendapatkan skor tinggi dan sangat tinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 70 persen.

Indikator itu ditunjukkan dari sejumlah peningkatan dan perbaikan yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah, seperti perumahan rakyat, pariwisata, pertanahan, manajemen keuangan, perpustakaan hingga perindustrian.

Berdasarkan hal itu, Ganjar sukses membawa Provinsi Jawa Tengah menyabet penghargaan sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik Secara Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi terbaik dengan skor 3,714 status kinerja tinggi.

