Diminta Ganti Biaya Pernikahan, Mantan Pacar Anggi Anggraeni Malah Menangis

JAKARTA – Mantan pacar Anggi Anggraeni menangis saat diminta mengganti biaya pernikahan oleh Fahmi Husaeni, suami dari Anggi. Adriaman Lase mengaku tidak punya uang untuk mengganti biaya pernikahan tersebut.

Sebagaima diberitakan, Anggi Anggraeni menghilang sehari setelah melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari tak diketahui rimbanya, Anggi rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase.

Tak terima atas kejadian tersebut, Fahmi akhirnya meminta agar pihak Anggi dan Adriaman mengganti biaya pernikahan yang telah ia keluarkan.

Berbicara di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Fahmi mengatakan bahwa dia sudah ikhlas jika Anggi memilih menikah dengan Adriaman. Namun, dia meminta ganti rugi atas biaya pernikahan antara dirinya dengan Anggi yang sudah dia keluarkan.

"Apa yang saya keluarkan dikembalikan ajah, engga minta lebih," jelas Fahmi.

Namun, saat menyampaikan tuntutannya di depan keluarga Anggi dan Adriaman, si mantan pacar menangis dan mengaku tak punya uang.

“Dia juga nangis gak punya uang,” sambung Fahmi.