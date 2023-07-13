Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diminta Ganti Biaya Pernikahan, Mantan Pacar Anggi Anggraeni Malah Menangis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:32 WIB
Diminta Ganti Biaya Pernikahan, Mantan Pacar Anggi Anggraeni Malah Menangis
Anggi Anggraeni dan Fahmi Husaeni. (Foto: Ist.)
A
A
A

JAKARTA – Mantan pacar Anggi Anggraeni menangis saat diminta mengganti biaya pernikahan oleh Fahmi Husaeni, suami dari Anggi. Adriaman Lase mengaku tidak punya uang untuk mengganti biaya pernikahan tersebut.

Sebagaima diberitakan, Anggi Anggraeni menghilang sehari setelah melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari tak diketahui rimbanya, Anggi rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase.

Tak terima atas kejadian tersebut, Fahmi akhirnya meminta agar pihak Anggi dan Adriaman mengganti biaya pernikahan yang telah ia keluarkan.

Berbicara di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Fahmi mengatakan bahwa dia sudah ikhlas jika Anggi memilih menikah dengan Adriaman. Namun, dia meminta ganti rugi atas biaya pernikahan antara dirinya dengan Anggi yang sudah dia keluarkan.

"Apa yang saya keluarkan dikembalikan ajah, engga minta lebih," jelas Fahmi.

Namun, saat menyampaikan tuntutannya di depan keluarga Anggi dan Adriaman, si mantan pacar menangis dan mengaku tak punya uang.

“Dia juga nangis gak punya uang,” sambung Fahmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160186/menikah-105s_large.jpg
Kisah Tersangka dan Korban di Kolaka Utara, Menikah di Tengah Kasus Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038437/seorang-wanita-rencanakan-pernikahan-hantu-dengan-mendiang-pacarnya-demi-menghibur-sang-ibu-yang-berduka-kx1fPPjhSm.jpg
Seorang Wanita Rencanakan Pernikahan Hantu dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/18/3028256/3-pria-bersenjata-serang-penikahan-ala-turki-1-orang-tewas-dan-wanita-hamil-terluka-y9XTjVczwX.jpg
3 Pria Bersenjata Serang Penikahan Ala Turki, 1 Orang Tewas dan Wanita Hamil Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/519/3026581/ditahan-karena-mencuri-pria-bojonegoro-menikahi-gadis-pujaan-hatinya-di-penjara-Crc3h6Btbf.jpg
Ditahan karena Mencuri, Pria Bojonegoro Menikahi Gadis Pujaan Hatinya di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/337/3019451/menko-pmk-pernikahan-jangan-menambah-keluarga-miskin-baru-ijmychzEyS.jpg
Menko PMK: Pernikahan Jangan Menambah Keluarga Miskin Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement