Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jawaban Taktis Prabowo soal Sosok Ganjar dan Anies Bikin Ketawa

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:56 WIB
Jawaban Taktis Prabowo soal Sosok Ganjar dan Anies Bikin Ketawa
Prabowo Subianto di acara Rakernas Apeksi (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jawaban taktis yang dilontarkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto atas pertanyaan yang diajukan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya, mengundang gelak tawa peserta Rakernas Apeksi yang hadir.

Awalnya, Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor itu meminta Prabowo Subianto menyampaikan satu kata tentang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

"Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Ganjar?" kata Bima Arya dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi 2023, Makassar, Kamis (13/7/2023).

"Gubernur," ucap Prabowo.

"Bener sih," kata Bima Arya.

Jawaban Prabowo itu mengundang gelak tawa peserta yang hadir dalam rakernas tersebut. Tidak lama, Bima Arya kemudian meminta Prabowo menyampaikan satu kata tentang Anies Baswedan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement