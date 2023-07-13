Jawaban Taktis Prabowo soal Sosok Ganjar dan Anies Bikin Ketawa

JAKARTA - Jawaban taktis yang dilontarkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto atas pertanyaan yang diajukan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya, mengundang gelak tawa peserta Rakernas Apeksi yang hadir.

Awalnya, Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor itu meminta Prabowo Subianto menyampaikan satu kata tentang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

"Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Ganjar?" kata Bima Arya dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi 2023, Makassar, Kamis (13/7/2023).

"Gubernur," ucap Prabowo.

"Bener sih," kata Bima Arya.

Jawaban Prabowo itu mengundang gelak tawa peserta yang hadir dalam rakernas tersebut. Tidak lama, Bima Arya kemudian meminta Prabowo menyampaikan satu kata tentang Anies Baswedan.