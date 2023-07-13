SMRC: Swing Voter Ganjar Pranowo Paling Kecil

JAKARTA - Founder Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof Saiful Mujani menyebutkan basis pemilih swing voter pada bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo paling kecil dibandingkan bacapres lainnya.

"Pemilih kuat pada Ganjar Pranowo 73 persen, Anies Baswedan 61 persen, dan Prabowo Subianto 59 persen," ujar Saiful Mujani, Kamis (13/7/2023) dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode 'Swing Voters Anies, Ganjar, dan Prabowo'.

Saiful menjelaskan, survei SMRC yang dilakukan pada Mei 2023 itu menunjukkan secara umum ada 33 persen yang menyatakan masih sangat atau cukup besar kemungkinan untuk mengubah pilihan presiden.

Sementara yang menyatakan kecil atau sangat kecil kemungkinan untuk mengubah pilihan sebesar 64 persen. Masih ada 3 persen yang belum menjawab.

Saiful menyatakan, dalam sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia, selisih suara antar-calon tidak pernah terlalu besar, kecuali dalam Pilpres 2009. Saat itu, Susilo Bambang-Yudhoyono mendapatkan suara sekitar 60 persen, sisanya dibagi oleh dua lawannya. Selisihnya sekitar 20 persen.

Sementara dalam dua pilpres terakhir, selisih suara hanya sekitar 5 sampai 10 persen. Karena itu, menurut Saiful, angka 33 persen yang menyatakan mungkin akan berpindah pilihan itu besar. Kalau angka 33 persen tersebut cenderung pada calon tertentu, pengaruhnya akan siginifikan. Namun, jika berubahnya proporsional, pengaruhnya tidak akan besar.

“Jika perbedaan pemilih kuat dan lemah signifikan di masing-masing calon, maka perubahan-perubahan atau suara swing akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan akhir dalam kontestasi ini,” ujar Saiful.

Pada calon presiden mana lebih banyak pemilih yang mantap (kecil kemungkinan merubah pilihan Bacapres) dan yang lemah (besar kemungkinan merubah pilihan Bacapres) tersebut. Dari hasil survei menunjukkan pemilih mantap pada Ganjar 73 persen, Anies 61 persen, dan Prabowo Subianto 59 persen.

Saiful menjelaskan, ada selisih yang signifikan antara pemilih kuat pada Ganjar dengan Anies dan Prabowo. Sementara pemilih kuat Anies dan Prabowo kurang lebih sama.

Selisih pemilih kuat Ganjar dengan Anies sekitar 12 persen, signifikan secara statistik. Sementara selisih pemilih kuat Ganjar dengan Prabowo sekitar 14 persen. Artinya, menurut Saiful, pemilih yang mantap lebih besar dan signifikan pada pemilih Ganjar Pranowo dibanding pada pemilih Anies dan Prabowo.