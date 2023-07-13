SMRC: Basis Massa Akar Rumput PKB Dukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Founder Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani mengungkapkan basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cenderung akan memilih Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo paling kecil dibandingkan Bacapres lainnya.
Hal tersebut disampaikan Saiful Mujani, Kamis (13/7/2023) dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode 'Swing Voters Anies, Ganjar, dan Prabowo'.
Dari hasil data survei, suara massa pemilih PDI Perjuangan yang memilih Anies 10 Persen, Ganjar 63 persen, Prabowo 24 persen, dan belum tahu 4 persen.
Suara PPP ke Anies 38 persen, Ganjar 31 persen, Prabowo 28 persen, dan tidak jawab 3 persen.
Pemilih Nasdem yang mendukung Anies 57 persen, Ganjar 18 persen, Prabowo 20 persen, dan belum tahu 5 persen.
Pemilih Demokrat ke Anies 38 persen, Ganjar 13 persen, Prabowo 45 persen, dan belum tahu 5 persen.
Suara PKS memilih Anies 66 persen, Ganjar 12 persen, Prabowo 22 persen, dan belum jawab 1 persen. Pemilih Gerindra ke Anies 8 persen, Ganjar 14 persen, Prabowo 76 persen, dan tidak jawab 2 persen.
Massa pemilih PKB yang mendukung Anies 23 persen, Ganjar 41 persen, Prabowo 27 persen, dan tidak jawab 9 persen. Pendukung Golkar yang memilih Anies 30 persen, Ganjar 26 persen, Prabowo 42 persen, dan belum tahu 1 persen.
Pemilih PAN yang mendukung Anies 54 persen, Ganjar 18 persen, Prabowo 18 persen, dan tidak jawab 10 persen.
Sementara dukungan pemilih partai-partai lain pada Anies 13 persen, Ganjar 38 persen, Prabowo 37 persen, dan tidak jawab 12 persen.