Ganjar Janji Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi: Added Value-nya Ada di Sana

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo berjanji akan meneruskan infrastuktur pembangunan yang tengah berjalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Hal tersebut Ganjar katakan sesuai mengikuti Rapat kerja nasional (Rakernas) Apeksi XVI di Upperhils Convention Hall, Kota Makassar Kamis 13 Juli 2023.

"Tentu infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi bisa dibereskan dan dituntaskan. Added value-nya ada di sana. Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah, wabil khusus ekonomi," ujarnya di lokasi, Kamis (13/7/2023).

Ganjar mengaku bakal bersikeras pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh melampaui negara-negara di dunia. Ganjar pun memproyeksikan, Indonesia mampu berada di posisi empat besar negara ekonomi dunia pada tahun 2050.

"Kita bicara pertumbuhan (ekonomi Indonesia), job creation, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk hidup lebih baik," ujarnya.