Prabowo : Seandainya Menerima Mandat dari Rakyat, Saya Akan Teruskan Strategi Pembangunan Pak Jokowi

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menilai strategi pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah benar, apalagi dengan adanya program hilirisasi.

Prabowo yang juga bacapres pada Pilpres 2024 mengatakan, jika masyarakat memberikannya kepercayaan untuk memimpin Indonesia, ia akan meneruskan pembangunan era Jokowi.

"Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo sudah benar," kata Prabowo saat menjadi pembicara dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI tahun 2023, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).

"Saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, program hilirisasi yang saat ini dijalankan mampu membuat pendapatan Indonesia menjadi lebih besar. Sebab, negara tidak lagi menjual barang mentah.