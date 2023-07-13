Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Zulhas: PAN Selalu Lihat Survei Sebagai Acuan dan Evaluasi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:00 WIB
Zulhas: PAN Selalu Lihat Survei Sebagai Acuan dan Evaluasi
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) turut mengomentari hasil survei terbaru terkait elektabilitas partainya.

Menurut Zulhas, survei tersebut bakal dijadikan acuan terhadap program kerja partainya. Namun, Ia juga turut mengapresiasi kinerja kader setelah adanya tren kenaikan tersebut.

"Insight menarik tentang survei dan tren elektabilitas parpol. PAN selalu melihat survei sebagai dua hal, pertama evaluasi, kedua acuan serta pemicu semangat agar kinerja ke depan semakin baik," ujar Zulhas kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).

Zulhas menambahkan, Ia juga ingin kadernya tidak terlena dan langsung merasa puas.

"Tentu para kader harus bisa memastikan hasil baik ini dengan memenangkan hati rakyat secara sungguh-sungguh dalam pemilu. Jangan sampai terlena, karena butuh kerja sama tim yang baik untuk menang," ucap Zulhas.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Zulkifli Hasan PAN
