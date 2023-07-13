Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Simulasi Tiga Capres, Ganjar Puncaki Bursa Pilpres di Surabaya dengan Elektabilitas 60%

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:10 WIB
Simulasi Tiga Capres, Ganjar Puncaki Bursa Pilpres di Surabaya dengan Elektabilitas 60%
A
A
A

SURABAYA - Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar di tahun 2024 ke depan nama-nama Calon Presiden (Capres) makin santer di masyarakat.

Dari nama-nama populer yang telah mendeklarasikan diri sebagai Capres, nama Ganjar Pranowo mencuat dan secara elektabilitas menjadi favorit di Surabaya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, memuncaki perolehan dengan 60%, jika pilpres hanya diikuti oleh 3 capres, yakni Ganjar Pranowo sendiri, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Ikhsan Rosidi berdasarkan hasil riset yang telah mereka lakukan sebelumnya. “Untuk Surabaya, Ganjar memang tetap sangat kuat elektabilitasnya, bila pemilihan presiden 2024 hanya diikuti oleh 3 calon presiden, bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan”, kata Peneliti Senior SSC ini, Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
      
