Usut Asal Uang Rp27 Miliar, Kejagung Geledah Kantor Maqdir Ismail

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggeledah bakal kantor Maqdir Ismail, terkait ada seseorang inisial S yang menyerahkan uang USD1,8 juta atau senilai dengan Rp27 miliar terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.

Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan pihaknya telah menerima uang sebesar USD1,8 juta. Namun, pihakmya perlu menelusuri asal muasal dana tersebut untuk mengetahui status uang tersebut.

"Maka yang bersangkutan (Maqdir) kami periksa. Dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya 'S', tapi latarbelakangnya, dan asal darimana tujuannya, sampai hari ini kami belum tahu," tutur pada wartawan Kamis (13/7/2023).

Rencananya pada hari ini juga, pihaknya melakukan pemeriksaan kantor Maqdir Ismail untuk mencari alat bukti terkait dengan siapa yang menyerahkan.

Penggeledahan di kantor Maqdiri bertujuan untuk mengusut asal-usul uang tersebut. Nantinya, Kejagung bakal mendalaminya sekaligus menentukan status uangnya. Apakah dapat dipakai untuk memulihkan kerugian negara di kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.

"Tidak bisa kami dudukkan begitu saja. Sehingga pendalaman-pendalaman masih kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang tersebut. Apakah benar bisa dipergunakan untuk alat bukti, atau untuk memulihkan kerugian negara, atau malah sekadar barang temuan. Karena hukumnya akan jauh berbeda," terangnya.