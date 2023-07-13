Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Asal Uang Rp27 Miliar, Kejagung Geledah Kantor Maqdir Ismail

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:11 WIB
Usut Asal Uang Rp27 Miliar, Kejagung Geledah Kantor Maqdir Ismail
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggeledah bakal kantor Maqdir Ismail, terkait ada seseorang inisial S yang menyerahkan uang USD1,8 juta atau senilai dengan Rp27 miliar terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.

Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan pihaknya telah menerima uang sebesar USD1,8 juta. Namun, pihakmya perlu menelusuri asal muasal dana tersebut untuk mengetahui status uang tersebut.

"Maka yang bersangkutan (Maqdir) kami periksa. Dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya 'S', tapi latarbelakangnya, dan asal darimana tujuannya, sampai hari ini kami belum tahu," tutur pada wartawan Kamis (13/7/2023).

Rencananya pada hari ini juga, pihaknya melakukan pemeriksaan kantor Maqdir Ismail untuk mencari alat bukti terkait dengan siapa yang menyerahkan.

Penggeledahan di kantor Maqdiri bertujuan untuk mengusut asal-usul uang tersebut. Nantinya, Kejagung bakal mendalaminya sekaligus menentukan status uangnya. Apakah dapat dipakai untuk memulihkan kerugian negara di kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.

"Tidak bisa kami dudukkan begitu saja. Sehingga pendalaman-pendalaman masih kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang tersebut. Apakah benar bisa dipergunakan untuk alat bukti, atau untuk memulihkan kerugian negara, atau malah sekadar barang temuan. Karena hukumnya akan jauh berbeda," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939/uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177909/kejagung-Z5AC_large.jpg
Kejagung Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun dari Perkara Korupsi CPO ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175900/kejagung-mUHf_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung: Lalai, Belum Ada Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3172029/kejagung-OxXY_large.jpg
Kursi Wakil Jaksa Agung Kosong, Bakal Diisi Jampidsus Febrie Adriansyah?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement