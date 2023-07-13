Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disebut Bekingi Ponpes Al Zaytun, Moeldoko : Dia Salah Minum Obat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:18 WIB
Disebut Bekingi Ponpes Al Zaytun, Moeldoko : Dia Salah Minum Obat
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi perihal komentar pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Imam Supriyanto yang menyebut mantan Panglima TNI telah membekingi. Moeldoko menyebut omongan Imam tidak benar.

"Ya saya katakan kemarin Pak Imam ini salah minum obat. Kalau enggak sudah mulai pikun. Jadi omongannya enggak bisa dipercaya. Karena apa yang diomongkan itu tidak seperti apa yang sesungguhnya. Jadi jangan aneh-anehlah itu," kata Moeldoko, di Kantor KSP Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Moeldoko heran polemik Ponpes Al Zaytun selalu mencuat menjelang tahun politik.

"Saya pikir itu dari dulu selalu begitu ya. Makanya saya katakan kenapa sih Al Zaytun ini menjelang pemilu selalu ribut?," kata Moeldoko.

Moeldoko berharap agar pondok pesantren tidak menjadi tempat untuk politisasi. Meski para santri memiliki hak politik, namun politisasi tidak perlu dilakukan.

"Harapan saya kan jangan pesantren dipolitisasi. itu yang gak boleh. Tapi kalo hak-hak perorangannya karena setiap orang punya hak politik silakan. Tapi jangan dipolitisasi karena jadi ribut seperti ini nih. Al Zaytun itu soal tiap menjelang pemilu selalu ribut aja. Apa sih ini? gitu loh," kata Moeldoko.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
