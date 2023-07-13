Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Jadi Pilihan Warga Surabaya, Elektabilitas Tembus 56,3%

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:23 WIB
SURABAYA - Saat ini nama Ganjar Pranowo tercatat terus menunjukkan tren menanjak elektabilitasnya dan menjadi menjadi pemuncak favorit bakal calon presiden (capres) 2024 pilihan warga Surabaya. Gubernur Jawa Tengah itu memimpin perolehan tingkat elektabilitas dengan angka 56,3%.

Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Ikhsan Rosidi berdasarkan dari hasil riset yang telah mereka lakukan sebelumnya. “Untuk Surabaya, Ganjar terlalu digdaya, tren positif peningkatan angka elektabilitasnya sulit dikejar oleh calon-calon yang lain, baik itu Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan” kata Ikhsan, Kamis (13/7/2023).

Di survei elektabilitas, Ganjar disusul Prabowo dengan perolehan 22,1%, serta Anies Baswedan memperoleh 7,9%. “Sementara, nama-nama lain yang muncul masih di bawah 5 persen, Erick Thohir dengan 3,9%, Ridwan Kamil dengan 2,3%, Agus Harimurti Yudhoyono dengan 2,1%, diikuti Mahfud MD 1,5%, sementara Khofifah, Airlangga Hartarto, dan Sandiaga Uno ketiganya 0,8%", imbuhnya.

Menurutnya, pencapaian signifikan Ganjar ini tidak terlepas dari kerja politik panjang yang dilakukan Ganjar selama ini, baik sebagai Gubernur Jawa Tengah maupun sebagai tokoh terkemuka di partai politik terbesar di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
