KPK Geledah Perusahaan Rokok di Batam Terkait Kasus Eks Pejabat Bea Cukai

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah perusahaan produsen rokok di daerah Batam, Kepulauan Riau, hari ini. Perusahaan rokok tersebut yakni PT Fantastik Internasional (PT FI).

Penggeledahan di PT Fantastik Internasional tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP).

"Hari ini, tim penyidik KPK melanjutkan lagi proses penggeledahan di Kota Batam bertempat di PT FI (Fantastik Internasional)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (13/7/2023).

Ali mengaku belum mendapat informasi lebih rinci ihwal apa saja yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Sebab, kata Ali, penggeledahan di perusahaan produsen rokok tersebut masih berlangsung.

"Proses geledah masih berlangsung. Hasil dari kegiatan ini akan kami sampaikan nanti," jelas Ali.

Untuk diketahui, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di daerah Batam terkait kasus Andhi Pramono, pada pekan ini. Lokasi yang digeledah yakni, perusahaan distributor Bahan Bakar Minyak (BBM), PT Bahari Berkah Madani (BBM) dan rumah mertua Andhi Pramono.

KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi Andhi Pramono dari lokasi tersebut. Barang bukti itu di antaranya, bukti elektronik serta dokumen transaksi keuangan. KPK sedang melakukan proses penyitaan dari barang-barang tersebut.