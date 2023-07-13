Mutasi TNI AL, Ajudan Wapres Jadi Danguspurla Koarmada I

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan terhadap 59 Perwira Tinggi (pati) TNI AL.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 26 Juni.

Salah satunya yang dimutasi adalah Kolonel Laut (P) Muhamad Taufik yang diangkat menjadi Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada I. Taufik sebelumnya merupakan Pamen Setmilpres (Ajudan Wakil Presiden RI). Ia menggantikan Laksamana Pertama Heri Triwibowo yang digeser menjadi Asops Pangkoarmada RI.

Perwira lain yang dimutasi adalah Laksma TNI Abdul Rivai dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam. Selain itu, Laksda TNI Rubiyanto dari Koorsahli Kasal kini menjadi Staf Khusus KSAL.

Tak hanya itu, Laksmana TNI Matjuri dari Waaslog Panglima TNI kini menjadi Inspektur Kogabwilhan II. Selanjutnya, Laksma TNI Dato Rusman yang sebelumnya menjadi Wagub AAL kini menjadi Staf Khusus KSAL. Laksma TNI Farid Maruf dari Direktur Hukum pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla menjadi Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung.

Secara keseluruhan, ada 176 perwira yang dimutasi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Terdiri dari 73 Pati TNI AD, 59 Pati TNI AL, dan 44 Pati TNI AU.

(Awaludin)