INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Brigjen Diding Ahmad Kizwini Dipromosikan Jadi Kapusbengad, Ini Jejak Karir dan Profil Singkatnya

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:21 WIB
Brigjen Diding Ahmad Kizwini Dipromosikan Jadi Kapusbengad, Ini Jejak Karir dan Profil Singkatnya
JAKARTA - Brigjen Diding Ahmad Kizwini dipromosikan menjadi Kepala Pusat Pembekalan Angkutan Darat (Kapusbengad) setelah sebelumnya menjadi wakil dalam satuan tersebut.

Dengan menjabat sebagai Kapusbengad, maka pangkat Diding menjadi Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang dua.

Promosi Brigjen Dudung berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dikutip dari lama resmi TNI, tni.mil.id, dalam surat keputusan itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan TNI terhadap 176 Perwira Tinggi (Pati).

Dikutip dari berbagai sumber, Brigjen Dudung merupakan Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988. Dalam jenjang karirnya, ia pernah menjabat Inspektur Perbendaharaan Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Irben Itjenad) pada tahun 2022.

Kemudian Diding juga pernah menjabat Direktur Umum Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Dirum Pusbekangad) di tahun 2021 sampai 2022. Brigjen Diding juga pernah menjadi Pa Sahli Tk. II KSAD Bidang Wassus pada 2020—2021. Pati TNI AD kelahiran tahun 1965 ini juga pernah menjabat Paban II/Bek Slogad dari tahun 2018 sampai 2020.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Mutasi TNI Promosi TNI tni
