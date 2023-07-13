Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks-Komandan Sat-81 Kopassus Brigjen TNI Taufiq Shobri Dipromosikan Menjadi Waaster KSAD

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:50 WIB
Eks-Komandan Sat-81 Kopassus Brigjen TNI Taufiq Shobri Dipromosikan Menjadi Waaster KSAD
A
A
A

JAKARTA - Pangkima TNI mengeluarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dikutip dari lama tni.mil.id dalam surat keputusan itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan TNI terhadap 176 Perwira Tinggi (Pati).

Salah satunya Eks Komandan Sat-81 Kopassus Brigjen TNI Taufiq Shobri diangkat menjadi Waaster KSAD. Promosi jabatan di lingkungan TNI AD ini dilakukan bersama 73 perwira tinggi (pati) TNI AD lainnya.

Taufiq Shobri yang merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993, sebelumnya juga pernah mengemban beberapa jabatan penting, antara lain sebagai Kepala Penerangan Kopassus, Komandan Sat-81 Kopassus.

Selain itu Aslog Danjen Kopassus, Komandan Korem (Danrem) 142 Taroada Tarogau, Dirbindiklat Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) dan Pabanjiandik Sdirjian Kodiklatad.

Diketahui, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memutasi 176 perwira tinggi TNI, Rabu (12/7/2023). Sebanyak 73 di antaranya yakni perwira tinggi TNI AD.

(Khafid Mardiyansyah)

      
