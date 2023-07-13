Panglima TNI Dampingi Wapres Maruf Amin Kunker di Papua

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin selama kunjungan kerjanya (Kunker) di Provinsi Papua, Kamis (13/7/2023)

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menyebutkan, Ma'ruf Amin akan mendatangi tiga provinsi di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Sebelumnya Wakil Presiden Maruf Amin tiba di Bandara Mozes Kiliangin Timika, Selasa (11/7/2023), tepat pukul 18:10 WIT, pesawat khusus kepresidenan milik TNI AU B-737/A-7305 yang piloti Letkol Pnb Erick.

Selama di Timika, Mar'uf Amin akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti, memberikan arahan di Institut Pertambangan Nemangkawi dan bakti sosial di RSUD Mimika melihat secara langsung pelaksaan operasi pasien katarak dan bibir sumbing.