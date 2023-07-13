Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Dampingi Wapres Maruf Amin Kunker di Papua

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:53 WIB
Panglima TNI Dampingi Wapres Maruf Amin Kunker di Papua
panglima TNI Laksamana Yudo bersama Wapres Maruf Amin dan istri di Papua (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin selama kunjungan kerjanya (Kunker) di Provinsi Papua, Kamis (13/7/2023)

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menyebutkan, Ma'ruf Amin akan mendatangi tiga provinsi di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Sebelumnya Wakil Presiden Maruf Amin tiba di Bandara Mozes Kiliangin Timika, Selasa (11/7/2023), tepat pukul 18:10 WIT, pesawat khusus kepresidenan milik TNI AU B-737/A-7305 yang piloti Letkol Pnb Erick.

Selama di Timika, Mar'uf Amin akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti, memberikan arahan di Institut Pertambangan Nemangkawi dan bakti sosial di RSUD Mimika melihat secara langsung pelaksaan operasi pasien katarak dan bibir sumbing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement