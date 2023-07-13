Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,1 Guncang Bolaang Uki Sulut

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:59 WIB
Gempa M4,1 Guncang Bolaang Uki Sulut
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, pada Kamis (13/7/2023) sekira pukul 17.26 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.07 Lintang Selatan - 123.85 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.1, 13-Jul-2023 17:26:20WIB, Lok:0.07LS, 123.85BT (51 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:141 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
