Gempa M4,1 Guncang Bolaang Uki Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, pada Kamis (13/7/2023) sekira pukul 17.26 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.07 Lintang Selatan - 123.85 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.1, 13-Jul-2023 17:26:20WIB, Lok:0.07LS, 123.85BT (51 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:141 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)