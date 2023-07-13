Mutasi Pati TNI, Ini Daftar Lengkap 32 Perwira yang Pensiun

JAKARTA - Sebanyak 176 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) TNI dimutasi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Dari ratusan pati tersebut, 32 pati di antaranya dalam rangka pensiun.

Rinciannya 17 pati TNI AD memasuki masa pensiun. Lalu ada 7 pati TNI AL dan 8 pati TNI AU.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berikut daftar lengkap 32 pati TNI yang memasuki masa pensiun:

TNI AD

1. Mayjen TNI Jubei Levianto, S.Sos., M.M. dari Staf Ahli Menhan Bid. Sosial menjadi Pati Mabes TNI AD

2. Brigjen TNI Asrianus Bulo, M.Han., CIT. dari Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD

3. Brigjen TNI Budhi Dharmawan, S.Sos. dari Irops Itjen TNI menjadi Pati Mabes TNI AD

4. Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD

5. Brigjen TNI Ludfie Soediarto dari Dandenma Mabesad menjadi Pati Mabes TNI AD

6. Mayjen TNI Helly Guntoro, S.Sos. dari Kapusbekangad menjadi Pati Mabes TNI AD

7. Brigjen TNI Ari Yulistiyo, S.E. dari Dirkuad menjadi Pati Mabes TNI AD

8. Brigjen TNI Abdi Iman Sakti Zebua, S.H., M.M. dari Aspers Kaskostrad menjadi Pati Mabes TNI AD