MNC Forum Ke-71, 4 Ribu Karyawan MNC Group Dibekali Budaya Antikorupsi

JAKARTA - Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebutkan ada empat ribu lebih karyawan MNC Group yang mengikuti MNC Forum LXXI (71st) yang mengangkat tema 'Membangun Indonesia yang Kokoh Secara Fundamental dan Berintegritas' & Corporate Business Update Bersama Pembicara Ketua KPK Firli Bahuri.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoe saat memberikan opening speech di Jakarta Concert Hall Gedung iNews Tower Lantai 14, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023) sore.

"Yang kita hormati Ketua KPK Bapak Firli Bahuri, beliau sudah kedua kalinya hadir di manajer forum, sekarang namanya menjadi MNC Forum pak. Dulu manajer ke atas, sekarang supervisor ke atas," ujar Hary Tanoe.

Ia menyebutkan setidaknya ada empat ribu karyawan yang mengikuti pembekalan antikorupsi dan penguatan integritas yang dipaparkan pembicara utama yakni Ketua KPK Firli Bahuri.

"Kalau saya lihat tadi ada empat ribu lebih yang hadir offline dan juga hadir online melalui webinar. Suatu kehormatan Pak Firli berkenan hadir di sini yang merupakan sosok yang sangat luar biasa KPK," kata Hary Tanoe.

Ia menekankan pentingnya pencegahan korupsi baik di pemerintahan maupun dalam perusahaan agar fungsinya bisa berjalan dengan baik.

"Kita semua tahu fungsinya bukan hanya terkait pemberantasan korupsi tapi juga pencegahan, mungkin itu yang lebih penting," katanya.

Hary Tanoe menyebutkan, seluruh karyawan tingkat supervisor dan manajer perlu diberikan bekal pencegahan korupsi dan menumbuhkan budaya integritas.

"Saya rasa pada kesempatan ini mungkin butuh banyak pencerahan dari Bapak, yang terkait dengan pencegahan korupsi," ucap dia.