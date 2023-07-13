Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri : Korupsi Musuh Kita Bersama

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:43 WIB
Firli Bahuri : Korupsi Musuh Kita Bersama
Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan materi dalam MNC Forum Ke-71. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan, korupsi adalah musuh. Namun boleh jadi tak banyak yang care atau peduli dengan korupsi.

Hal itu disampaikan dalam acara MNC Forum LXXI (71st) 'Membangun Indonesia yang Kokoh Secara Fundamental dan Berintegritas' di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (13/7/2023).

"Sampai hari ini korupsi musuh kita bersama, tapi boleh jadi tidak banyak orang yang care dengan korupsi bahkan bisa jadi Kementerian/Lembaga, satuan kerja permisi dengan korupsi," kata Firli dalam paparannya.

Firli mencontohkan ada kumpulan orang di mana salah satunya orang baik dan otomatis akan tersingkirkan dengan berbagai cara.

Halaman:
1 2
      
