Karyawan MNC Group Dibekali Budaya Antikorupsi, Hary Tanoe: Banyak Pesan Moral

Hary Tanoe mengatakan banyak pesan moral soal antikorupsi yang disampaikan Firli Bahuri (Foto: MPI)

JAKARTA - Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan banyak pesan moral antikorupsi dan menjaga integritas yang disampaikan kepada lebih dari empat ribu lebih karyawan MNC Group.

Pemberian bekal tersebut disampaikan HT saat memimpin MNC Forum LXXI (71st) yang mengangkat tema 'Membangun Indonesia yang Kokoh Secara Fundamental dan Berintegritas' & Corporate Business Update pada Kamis (13/7/2023) di Jakarta Concert Hall Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Dalam cara tersebut turut hadir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri sebagai pembicara utama.

"Bagus, bagus sekali. Pak Firli tadi memaparkan masalah bagaimana memproses tindak pidana Korupsi tapi juga pencegahan," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoe berharap pesan-pesan moral terkait kegigihan, kinerja, tujuan, kejujuran, dan berbagai aspek lainnya yang disampaikan Firli Bahuri dapat memberikan inspirasi dan perlu dicontoh dan disesuaikan dalam pekerjaan di masing-masing bidang.

"Dan memberikan banyak pesan-pesan moral. Saya rasa banyak tadi pesan-pesan buat teman-teman tadi," kata dia.