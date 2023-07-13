Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri : Satukan Komitmen hingga Indonesia Bebas dari Korupsi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:49 WIB
Firli Bahuri : Satukan Komitmen hingga Indonesia Bebas dari Korupsi
Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan materi dalam MNC Forum Ke-71. (MPI/Refi Sandi)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengajak seluruh elemen bangsa berkomitmen melawan korupsi hingga betul-betul terbebas. Hal itu tak lain guna mewujudkan mimpi anak negeri dan cita-cita pendiri bangsa Indonesia.

"Kita satukan komitmen untuk melawan korupsi sampai Indonesia betul-betul bebas dari korupsi, karena negeri tanpa korupsi itu mimpi seluruh anak negeri dan itu cita-cita para pendiri bangsa ini," kata Firli dalam acara MNC Forum LXXI (71st) 'Membangun Indonesia yang Kokoh Secara Fundamental dan Berintegritas' di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (13/7/2023).

Firli menyebut, bangsa Indonesia tanpa adanya korupsi dapat membuat cita-cita dan keinginan menjadi tercapai.

"Indonesia tanpa korupsi semuanya akan tercapai cita-citanya, keinginannya. Jadi ini penting," ujarnya.

Firli berharap korupsi suatu saat menjadi masa lalu. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan bebas dari korupsi.

