HOME NEWS NASIONAL

Pesan Hary Tanoe ke Seluruh Karyawan MNC Group: Harus Mampu Beradaptasi supaya Tetap Jadi Market Leader

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:59 WIB
Pesan Hary Tanoe ke Seluruh Karyawan MNC Group: Harus Mampu Beradaptasi supaya Tetap Jadi Market Leader
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan pesan kepada empat ribu lebih karyawan MNC Group agar terus berdaptasi dan berinovasi serta menjaga performa supaya tetap dapat menjadi market leader.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoe saat memimpin MNC Forum LXXI (71st) yang mengangkat tema 'Membangun Indonesia yang Kokoh Secara Fundamental dan Berintegritas' & Corporate Business Update pada Kamis (13/7/2023) di Jakarta Concert Hall Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Ia menjadi pembicara utama dalam aspek pencegahan korupsi dan pembekalan integritas kepada seluruh karyawan MNC Group.

"Jadi kita harus juga mampu beradaptasi supaya tetap menjadi market leader di bidang kita," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Ia berharap seluruh karyawan MNC Group dapat mengikuti arah perkembangan zaman dan market yang sangat dinamis.

"Banyak yang berubah di ekosistem yang kita geluti saat ini," tutur Hary Tanoe.

Halaman:
1 2
      
