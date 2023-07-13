Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Sebut Prabowo Patriot dan Ganjar Sahabat Lama

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:08 WIB
Anies Sebut Prabowo Patriot dan Ganjar Sahabat Lama
Anies Baswedan
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bak patriot, sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah sahabat lamanya.

Hal tersebut diungkapkan Anies saat menghadiri Rakernas Apeksi XVI di Upperhils Convention Hall, Kota Makassar, Kamis (13/7/2023).

Kala itu, Ketua Umum Apeksi Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor bertanya ke Anies apa yang ia gambarkan dari sosok Prabowo dan Ganjar dalam satu kata.

"Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Satu kata tentang Pak Prabowo?" tanya Bima kepada Anies di tengah sesi acara.

"Patriot," timpal Anies diiringi tepuk tangan tangan tangan penonton.

Tak hanya Prabowo, Bima menanyakan sosok Ganjar ke Anies.

"Sahabat lama," kata Anies sembari disambut riuh kursi penonton.

