HOME NEWS NASIONAL

Cek Realisasi PTSL, Menteri Hadi Sambangi Kalimantan Selatan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:18 WIB
Cek Realisasi PTSL, Menteri Hadi Sambangi Kalimantan Selatan
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (Foto : Kementerian ATR/BPN)
JAKARTA - Demi memastikan realisasi Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) berjalan dengan baik, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengecek langsung dengan menyambangi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (13/7/2023), Menteri Hadi bertatap muka langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga di beberapa desa di Kabupaten Banjar Baru.

Salah satunya di Desa Mandi Angin, Kabupaten Banjar Martapura, Menteri Hadi mendatangi rumah salah satu warga bernama Mahriani yang tanahnya masuk program PTSL tahun 2023.

Mahriani mengaku senang karena menerima langsung sertifikat tanahnya dari tangan Menteri Hadi Tjahjanto.

"Program PTSL ini sangat membantu masyarakat seperti dirinya. Apalagi Pak Menteri menyerahkan langsung ke rumah saya, senang dan bangga sekali rasanya. Setelah sekian lama kini saya memiliki sertipikat tanah rumah saya. Saya doakan pak Menteri sehat selalu menjalankan tugas," ujar Mahriani.

Menteri Hadi pun menanyakan pada Mahriani terkait ada tidaknya pungutan liar dalam proses penerbitan sertifikat dan program PTSL. Mahriani menjawab tidak ada pungutan liar dari BPN maupun aparat desa dalam program PTSL tersebut.

"Ibu dan warga lainnya boleh lapor saya jika ada pungutan liar. Alhamdulillah sekarang Ibu Mahriani sudah menerima sertifikatnya, mohon dijaga baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan mafia tanah. Ibu juga sekarang sudah bisa mencari modal jika ingin membuka usaha, karena lembaga perbankan bisa membantu memberikan kredit dengan jaminan sertipikat tanah ini," ujar Menteri Hadi.

