Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didemo agar Turun dari Pimpinan KPK, Firli Bahuri: Ternyata Dibayar Koruptor

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:18 WIB
Didemo agar Turun dari Pimpinan KPK, Firli Bahuri: Ternyata Dibayar Koruptor
Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan materi dalam MNC Forum Ke-71. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengungkap di balik aksi unjuk rasa yang memintanya turun dari pucuk pimpinan komisi antirasuah tersebut. Menurutnya, setelah ditelusuri, ternyata demonstran tersebut didanai koruptor.

"Saya berapa waktu lalu ramai unjuk rasa di depan KPK meminta Firli diturunkan dan dipecat. Setelah dipelajari siapa yang unjuk rasa ternyata dibayar oleh koruptor. Dari mana kita bisa buktikan? Setiap aksi unjuk rasa bayarannya Rp125 juta," kata Firli dalam acara MNC Forum LXXI (71st) 'Membangun Indonesia yang Kokoh Secara Fundamental dan Berintegritas' di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (13/7/2023).

Firli menekankan, berdasarkan data yang dimiliki, yang menyerang KPK dengan aksi unjuk rasa dibayar koruptor.

"Setelah saya pelajari ada datanya langsung saya keluarkan statement yang menyerang KPK adalah koruptor. Yang unjuk rasa adalah dibayar oleh koruptor," ucapnya.

Firli mengatakan, musuh suatu bangsa salah satunya korupsi. Namun boleh jadi tak banyak yang care atau peduli dengan korupsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement